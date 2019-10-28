رضوى الشربيني توجه نصائح للفتيات

وجهت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني عبر حسابها الشخصي على منصة الإنستغرام، عدة نصائح للفتيات وكيفية الرد على الآخرين عند توجيه سؤال "متى حنفرح بيكي؟".

ونشرت رضوى الشربيني مقطع فيديو من الحلقة الأخيرة من برنامجها "هي وبس" الذي تعرضه على شاشة قناة سي بي سي سفرة، نصائح لكل فتاة غير متزوجة علقت قائلةً: " لما حد يقولك مش حنفرح بيكي قوليلو ما تفرحوا" ثم عبست بوجهها دلالة على عدم اقتناعها بالكلام.

وتابعت بقولها: "ولما حد يسألك قطار الزواج فاتك قولي هآخد طيارة، واللي يقولك عديتي الـ 30 قولي وهاعدي الأربعين والخمسين لحد ما ألاقي الراجل المحترم اللي هاتجوزه، واللي تقولك هو الرجالة اطسوا في نظرهم قولي لهم لا أنا اللي عيني مفيش راجل ملاها".

وقد لاقى الفيديو تفاعل كبير وانتشر الفيديو على ناطق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، وجاءت ردود الفعل مختلفة حيث علق بعض المتابعين بقولهم: "يا ستي والله مفيش زيك ايوه د الكلام الصح" "احلى واجمل كلام" "من وين بتجيبي الكلام والله حلوه وسكره انتي بتدخلي القلب والله انا بحبك"، وفقاً لموقع مجلة لها.

يذكر أن شهرة رضوى ازدادت بعد ارتفاع نسبة مشاهدات برنامجها "هي وبس"، وتحولها إلى أحد اهتمامات، حيث تلقت ردود فعل متباينة، البعض يراها نموذجا للمرأة المتحررة القوية، وانتقدها آخرون ووصفوها بعدوة للرجال."