شاهد: فنانة مشهورة تتلقى ضرباً مبرحاً من طبيبتها التجميلية

تلقت الممثلة الروسية فالتينا سيدوروفا ضرباً مبرحاً من قبل طبيبتها التجميلية على رأسها ووجهها ما أدى لإسالة الدم بشكل مريع، أثناء تواجدها في عيادتها لإجراء بعض التعديلات على شفاهها.

ونشرت فالنتينا عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو ظهرت فيه والدماء تسيل من جبهتها و رأسها، وأكدت تعرضها للاعتداء على يد جراحة التجميل أوليسيا سوكولان، أثناء جلسة تجميل داخل عيادتها.

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وأشارت الى أن خلافاً وقع بينها وبين سوكولان عندما أرادت استخدام مادة كيميائية لا تحمل علامة تجارية، وعند رفضها لذلك دخلت معها في جدال طويل، حتى انتهى بها الأمر إلى الاعتداء عليها وإصابتها بجروح متعددة.

ووفقاً لصحيفة القدس العربي، ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن فالنتينا تقدمت بشكوى إلى الشرطة، وتم إدخالها إلى مستشفى بوتكين في موسكو وتشخيص إصابتها بكسر في الأنف، وإصابة في الرأس وارتجاج في المخ.