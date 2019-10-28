ملحن موسيقي لبناني يهاجم الفنانة اليسا

انتقد ملحن موسيقي لبناني خلال تغريدة له عبر منصات التواصل الاجتماعي، الفنانة اللبنانية اليسا، ووصفها بزعيم فرنسي من أهم الشخصيات المؤثرة في الثورة الفرنسية، وأحد الوجوه الرئيسية لعهد الإرهاب.

ونشر الملحن اللبناني سمير صفير عبر حسابه الشخصي على منصة التويتر، تغريدة يهاجم فيها المغنية اليسا وشارك صورتها أثناء تواجدها في مظاهرات لبنان وعلق قائلاً: "روبسبيار ثورة جل الديب".

وقد لاقت التغريدة موجة من الغضب على الملحن اللبناني من قبل الجمهور، مستنكرين وصف اليسا بالإجرام والإرهاب، مطالبين اليسا باتخاذ إجراء حاسم ضد كل شخص يتطاول عليها.

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وردت الفنانة اليسا على التغريدة واكتفت بقول " الله يشفيه"، حيث أن الملحن اللبناني من المعارضين للمظاهرات التي تطالب بإسقاط الحكومة وتحسين الأوضاع المعيشية، وفقاً لموقع إرم نيوز.

يذكر ماكسميليان روبسبيار، زعيم سياسي فرنسي بدأ روبسبير في القضاء على كل من اعتبرهم "أعداء الثورة" فأعدم معظم زعماء الثورة الفرنسية، وهو ما عرف بعهد الإرهاب، حيث وصل عدد المعدومين إلى ستة آلاف شخص في ستة أسابيع.