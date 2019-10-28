أحمد الفيشاوي ينتقد تكبّر محمد رمضان

انتقد الممثل المصري أحمد الفيشاوي نجل الراحل فاروق، على هامش مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي في المغرب، المغني محمد رمضان بسبب تصنيفه رقم واحد، قائلاً: "لا يمكن ان يعتبر فنان نفسه رقم واحد دائماً".

وعلق احمد الفيشاوي خلال لقاء صحفي له، قائلاً: " ان تصنيف الفنانين يتغير مع كل موسم إصدار أفلام أو اغاني ولا يمكن أن يعتبر فنان واحد نفسه رقم واحد دائماً، بينما تتصدر الساحة الفنية أعمال نجوم آخرين".

رد على سؤال إذا كان سيعود مرة أخرى لغناء الراب، قال: "سأترك المجال حالياً لمحمد رمضان ليغني الراب، حتى ينتهي لأرى ماذا سأقدم".

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تابع احمد الفيشاوي، أنه التقى بالصدفة مع الفنان الكويتي حسين داوود، وهو يرتدي قبعة شمعية وكتب عليها عبارة "أنا نمبر ون" وهذا يدل على أن جميع الفنانين رقم واحد.



وختم الفيشاوي حديثه عن موضوع تصنيف رمضان لنفسه رقم واحد بالقول: «هو من يقول عن نفسه كذلك لا غير"، وفقاً لموقع القدس العربي.

يذكر أن الفيشاوي بصدد التحضير لفيلم سينمائي "أشباح أوروبا" بمشاركة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ومصطفى خاطر، من إخراج محمد حماقي، وليست هذه المرة الأولى التي قامت فيها هيفاء بدخول عالم التمثيل، إذ أنها مثلت سابقاً في فيلم: "حلاوة روح"، مسلسل "لعنة كارما"، ومسلسل "الحرباية".