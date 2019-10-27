الأردن: حقيقة زواج عبير الزبن من الوزير مبارك ابو يامين

أفادت مصادر اعلامية أردنية، أنه تم عقد قران وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك ابو يامين على الاعلامية عبير الزبن في منزل والدها الكائن بمنطقة دابوق في العاصمة عمان.

وفي سابقة هي الأولى من نوعها، تقدم رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بطلب العروس ورد عليه بالإيجاب رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز.

عبير الزبن إعلامية أردنية من مواليد 1976، اشتهرت بتقديم برامج سياسية أبرزها ستون دقيقة على شاشة التلفزيون الأردني والذي أثار جدلا في الأوساط السياسية

بدأت الزبن مسيرتها مع التلفزيون الأردني من خلال قرأة الأخبار والعمل في التحرير وإعداد التقارير التلفزيونية لمدة خمس سنوات، ثم انتقلت إلى تقديم البرامج الحوارية المختصة بالشؤون المحلية أو الدولية، مثل برامج يحدث اليوم، ملفات سياسية، ستون دقيقة والذي يعتبر أبرزها.

عملت الإعلامية الزبن مع قناة العربية لمدة خمس سنوات كمراسلة من عمان، إنتقلت بعدها العمل في تلفزيون قطر ومن ثم عادت إلى التلفزيون الأردني.