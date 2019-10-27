شاهد: كليب السلطان للفنان محمد رمضان يشعل مواقع التواصل

طرح الفنان المصري محمد رمضان اليوم كليب أغنية "السلطان" بالتعاون مع شركة روتانا على يوتيوب، وذلك بعد فترة طويلة من الترويج لأغنيته الجديدة.

وواصل رمضان إثارة الجدل، في كليبه الجديد، بسبب كلماتها واستعراض عضلاته وهي العادة التي يحرص عليها في كل أعماله الغنائية.

وفاجأ الفنان المصري جمهوره في كليب "السلطان" بإطلالة تاريخية والاعتماد على الأجواء الخيالية والكوميدية من خلال تصوير الكليب في مدينة مراكش بالمغرب، وتعاون محمد رمضان في الكليب مع اليوتيوبر العراقية نور ستارز ومع المخرج حسام الحسيني والذي تعاون معه في معظم كليباته.

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جاء ذلك بعدما أعلن عن تعاقده على أكثر من عمل وآخرهم فيلم بعنوان "مو" والذي قال إنه من الأعمال الضخمة والتي سيشارك به عدد كبير من الممثلين، كما اكتفى هذا العام بعرض الجزء الثاني من فيلم "الكنز" فقط.

يشار إلى أن محمد رمضان تعاقد مؤخراً على بطولة مسلسل جديد بعنوان "البرنس" مع المخرج محمد سامي، والذي يعود للتعاون معه بعد آخر أعمالها في مسلسل "الأسطورة" وفيلم "جواب اعتقال".

ومن المقرر أن يكشف رمضان عن تفاصيل العمل خلال أيام قبل تصويره لعرضه في رمضان المقبل، وذلك بعد آخر أعماله الدرامية في رمضان الماضي بمسلسل "نسر الصعيد".