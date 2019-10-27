لهذا السبب شرطة انجلترا تسلم بلاغ ضد طفلة

أفادت شرطة مدينة برمنجهام في إنجلترا، اليوم الأحد، أنها تلقت بلاغ من أحد المواطنين ضد طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات تقطن بجوارهم، تسبب لهم مصدر إزعاج كبير بسبب صوتها المرتفع أثناء الليل.

وقررت الشرطة بإرسال خطاب لعائلة الطفلة أريانا إدواردز التي تسكن في مدينة برمنجهام، يحتوي على شكوى ضد ابنتهم الـ 4 أعوام بسبب صوتها العالي والمستمر الذي يسبب إزعاج للمواطنين يومياً.



وأرسل قسم الشرطة الشكوى إلى والدة الطفلة ومن المفترض أن تتسلمها الطفلة الصغيرة أريانا إدواردز، ولكن تسلمت والدتها الشكوى بدلاً منها لأنها كانت في المدرسة حين حضرت الشرطة، وفقاً لموقع صدى البلد



وتسلمت الأم الشكوى وتابعتها ضحكات كثيرة، واعترفت أن ابنتها تسبب ضوضاء بسبب صوتها العالي وتسبب إزعاج شديد كأي طفلة إلا أنها اعترفت أيضا بأن طفلتها بالفعل صوتها عالي للغاية وتسعى إلى تقويم سلوكها.