اعلامي سعودي ينتقد أداء راغب علامة في برنامج أحلى صوت

نشر إعلامي سعودي ومقدم برامج على قناة ام بي سي عبر حسابه الشخصي تغريدة ينتقد فيها أداء الفنان اللبناني راغب علامة في لجنة التحكيم الخاصة ببرنامج ذا فويس "أحلى صوت"، بينما أبدي إعجابه بأداء الفنانة أحلام.

وقال الإعلامي السعودي علي العلياني، عبر حسابه الشخصي على منصة تويتر: "في كل مرة أشاهد mbcthevoice أتأكد من أن الفنانة الكبيرة أحلام أنقذت أصوات المواهب العربية انحيازًا للفن فقط. أحلام إضافة للبرنامج بكل تفاصيلها.. أما راغب علامة بدأت أشعر أنه مفروض علينا مع أنه لا يملك أبسط الأدوات الفنية حتى يقيّم مشتركين أفضل منه فنيًا بمراحل".

يذكر أن في مرحلة الصوت وبس، قام راغب علامة في الحلقة الثانية من البرنامج، استخدام خاصية البلوك الجديدة ضد أحلام لمنعها من ضم الموهبة التونسية نهى رحيم لفريقها، وعلقت قائلةً:" لا صلح بيننا"، ليرد عليها قائلاً:" لا صلح ولا تطاول بيننا"، وفقاً لموقع فوشيا.

يذكر أن منافسات الموسم الخامس انطلقت في 21 سبتمبر الماضي، ويشهد الموسم الخامس تعديلات على مستوى أسماء لجنة التحكيم، بحيث الظهور الأول للنجمين راغب علامة وسميرة سعيد ضمن أعضاء لجنة التحكيم بدلاً من عاصي الحلاني واليسا، بينما استمر من أعضاء الموسم الماضي الفنانة أحلام والفنان محمد حماقي.