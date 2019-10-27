صورة سيلفي تودي بحياة فتاة في دبي

قالت شرطة دبي، أمس السبت، إن فتاة من أصول آسيوية تبلغ من العمر 16 عاماً قد توفيت أثناء التقاطها صورة سيلفي من هاتفها الشخصي، وسقطت من شرفة شقة عائلتها بالطابق الـ 17 في مدينة دبي.

وأفاد مدير إدارة الاعلام الأمني في شرطة دبي فيصل القاسم، أن الفتاة كانت تحاول تصوير نفسها سيلفي (صورة أمامية) أثناء وقوفها فوق كرسي وهي تجلس على حافة بلكونة الشقة في أحد الأبراج في دبي، حيث اختل توازنها بطريقة مفاجأة ما أدى لانزلاقها وسقوطها للخارج من الأعلى، بينما سقط هاتفها الشخصي في البلكونة، وفارقت الحياة في تلك اللحظة، وفقاً لموقع سبوتنيك.

وحذر القاسم، أفراد المجتمع إلى ضرورة توخي الحيطة من تلك التصرفات، مؤكداً ضرورة مراقبة الآباء لتصرفات الأبناء، وأضاف في أغلب الأحيان اعتدنا على تنبيه سائقي السيارات من خطورة استخدام الموبايل اثناء السواقة اما اليوم فإننا بصدد حادثة مختلفة ومؤسفة أخرى بسبب الموبايل أيضا، حيث كانت ضحيتها فتاة لم تتجاوز عمرها ١٦ عاماً بسبب لقطة سيلفي.