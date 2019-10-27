محاضرة تعليمية وسط الاحتجاجات في بيروت

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي، مجموعة صور تظهر فيها أستاذ جامعي في بيروت يلقي محاضرة تعليمية لمجموعة من الطلاب في محيط مبنى البيضة في بيروت وسط الاحتجاجات والمظاهرات التي تشهدها المنطقة.

وقام جميل معوض أستاذ العلوم السياسة في الجامعة الأمريكية، بإلقاء محاضرة حول السياسة في المجال العام، في محيط مبنى بيروتي التي تعد أحد معالم المدينة لعشرات من الطلاب.

وقال معوض، إن هذا المبنى يسمى "البيضة" يقع وسط بيروت وهو مكان تلتقي فيه المعرفة والتطبيق في آن واحد، موضحاً كيف شكلت التظاهرات، التي دخلت في يومها الحادي عشر، مفتاحاً للدخول الى هذا المكان الأثري.

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وأضاف أن "التمكن من التدريس هنا هو فعل سياسي"، مشيرا إلى البناء الرمادي الضخم خلفه، فيما صدحت من حوله صرخات المحتجين المنددة بالطبقة السياسية.

وشيّد مبنى البيضة في ستينيات القرن الماضي. وكان من المقرر أن يكون جزءا من مجمّع تجاري ضخم في بيروت، لكن الحرب الأهلية (1975-1990) وضعت حدا لهذه الخطط، وفقاً للقدس العربي.

يذكر أن لبنان تشهد موجة من الاحتجاجات والمظاهرات في مناطق مختلفة في البلاد، مطالبةً بتغيير الحكومة وإرجاع الأموال الى خزينة الدولة واحتجاجاً على الأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة وفرض الضرائب، وقد دخلت في يومها الحادي عشر على التوالي.