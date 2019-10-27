الفنان عاصي الحلاني والوليد يشعلان مسرح دبي

في ظل الثورة اللبنانية التي تشهدها البلاد في هذه الفترة، شارك الفنان اللبناني عاصي الحلاني، أمس السبت في حفل غنائي ضخم في مدينة دبي، وقدم باقة من الأغنيات منها الوطنية والشعبية والرومانسية وخلق تفاعل كبير بين الحضور.

نشر الفنان عاصي الحلاني عبر حسابه الشخصي على منصة تويتر، مقطع فيديو من الحفل الغنائي وهو يؤدي ديو أغنية "ما لي صبر يا ناس" برفقة نجله الوليد، ما خلق تفاعل كبير بين الحضور وأشعل المسرح في دبي.

وعلق قائلاً: "شد القلب يا خي ما يقتلك حبك... مع حبيب عمري"، حيث لاقى اعجاب الحضور بعد الانسجام الملحوظ بين ابنه، وجاءت من ابرز التعليقات "هذا الشبل من ذاك الأسد" "ماشاء الله هالصوت الله يحفظكم"، وفقاً لموقع LBC

يذكر ان عاصي الحلاني كان من اول الداعمين لنجله الوليد وابنته ماريتا الحلاني اللذين دخلا المجال الفني بموهبتهما المميزة وصوتهما الرائع، فاستطاعا ان يحققا نجاحًا كبيرًا وأصبح لكل منهما جمهورًا يردد اغنياتهما ويتابعهما.