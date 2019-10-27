نجم تركي يتلقى دعوة لزيارة إسرائيل

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، أخبار تفيد بأن الممثل التركي الشهير جان يمان تلقى دعوات كثيرة لزيارة إسرائيل حيث يحظى بشعبية كبيرة هناك.

وقال الممثل التركي جان خلال تصريح صحفي للصحف تركية، أنه ينفذ في هذا الوقت جولة في عدة دول أوروبية، ويستعد للذهاب الى اسبانيا، قائلاً: "تلقيت دعوات لزيارة إسرائيل ولكني متردد لقبول العرض، لأن زملائي الذين ذهبوا تعرضوا للكثير من الانتقادات".

يذكر أن جان يستعد لتصوير مسلسل جديد ولكن لم تفصح الشركة المنتجة عن تفاصيل العمل، حيث انتشرت أنباء تفيد بأسماء الممثلين المرشحين للعمل مع جان، إلا أن الشركة نفت تلك الأخبار، مؤكداً أنها لم تتعاقد مع أي ممثلة حتى هذه اللحظة.

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يشار الى أن الممثل التركي أوزجان دينيز قبل دعوته لزيارة إسرائيل وحضور حفل فني إسرائيل في شهر أبريل الماضي، وتجاهله دعوات حركة المقاطعة التركية، ما أثار ردود فعل شعبية غاضبة، وكذلك في الوسط الفني، ووسائل الإعلام المحلية، ومواقع التواصل الاجتماعي، وفقاً لصحيفة النهار.

جان يمان، ممثل ومحامي تركي، بدايته الفنية كانت في الجامعة عندما انضم لفرقة مسرحية، رغم أن التمثيل لم يكن موهبته الأولى لكن قرر الحصول على تدريبا فيه، أول عمل فني شارك به عام 2014م في مسلسل (شئون القلب)، لم يكن دورا كبيرا لكنه حصل على اهتمام الجمهور والمنتجين، وقام ببطولة مسلسل (الطائر المبكر أو طائر الصباح) في يونيو عام 2018م مع الفنانة ديميت أوزدمير بدور سنام.