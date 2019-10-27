الفنانة التركية نورغول تدعم الثورة اللبنانية

تضامنت الممثلة التركية الشهيرة نورغول يشيلتشاي عبر حسابها الشخصي على منصة التويتر والانستغرام، مع الثورة اللبنانية التي تشهدها البلاد في الآونة الأخيرة، ونشرت صوراً ومقطع فيديو خلال مظاهرات أمام جامع الأمين وسط بيروت.

ونشرت الممثلة نورغول عبر منصة التويتر مقطع فيديو من مظاهرات بيروت وعلقت قائلةً: "ما هذه الموسيقى الجميلة، يا له من شعب جميل. ما هذه الثورة الجميلة. بيروت الجميلة أمنيتي أن لا تغيب الموسيقى عن بيروت".

كما ونشرت عبر منصة الانستغرام في خاصية الستوري "القصص "صورة من المظاهرات وعلقت: "بيروت دائماً جميلة والآن أكثر جمالاً".





الممثلة التركية نورغول يشيلتشاي وهي من نجوم الصف الأول في تركيا لكثرة إنتاجاتها الفنية، اشتهرت أكثر بمسلسل “قصر الحب”. تزوجت نورجول يشيلجاي من الفنان جيم اوزار عام 2004، ولكنها طلقت منه عام 2010، بعد أن أنجبت منه عثمان.

