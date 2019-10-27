تعرف على لولا صدقي التي تزوجت 9 مرات وأحدهم اعتنق الإسلام

تعتبر الفنانة المصرية الراحلة لولا صدقي، من أشهر وأبرز فنانات الزمن الجميل في السينما المصرية، حيث كانت مشاركتها الأولى برفقة الفنان رشدي أباظة، والتي تحل اليوم (27) أكتوبر ذكرى ميلادها.

نرصد لكم اليوم السيرة الذاتية للولا صدقي ابنة الكاتب الكبير والمؤلف المسرحي، أمين صدقي، والتي ولدت لأم إيطالية، و بدأت مشوارها السينمائي عام 1940، في فيلم حياة الظلام .

كما وعملت في بداية مشوارها راقصة ومطربة للأغاني الإيطالية والفرنسية، ومن أهم أعمالها أبو حلموس، المليونيرة الصغيرة، فاطمة وماريكا وراشيل، الأستاذة فاطمة، عريس مراتي، وفق صدى البلد.

تنوعت وتعددت زيجات لولا صدقي حيث، تزوجت 9 مرات، كان أول أزواجها محمد راغب، أشهر رسامي الأفيشات السينمائية في الأربعينيات، أما الزوج الثاني فكان شابا ثريا من عائلة عريقة، وسرعان ما انفصلا، كما وقام زوجها الثالث جياني دالمانو ايطالي الجنسية باعتناق الديانة الإسلامية من أجل إتمام الزواج منها.

ويشار إلى أن لولا صدقي والتي تحدت الكثير من المعيقات أثناء اقتحامها عالم الفن، وكان لها معاناة واضحة مع "الأنيميا"، عبر مواصلة ساعات العمل الطويلة في السينما، توفت عام 2001 عن عمر يناهز الـ 77 عامًا، في ايطاليا.