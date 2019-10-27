هكذا تضامن كاظم الساهر مع مظاهرات العراق

أعلن الفنان العراقي كاظم الساهر عبر حسابه الشخصي، تضامنه ودعمه للمشاركين في المظاهرات والاحتجاجات التي تشهدها بلاده العراق مطالبةً بتغيير الحكومة والتنديد بتفشي الفساد وتردي الأوضاع المعيشية.

ونشر كاظم الساهر عبر حسابه على منصة التدوينات القصيرة تويتر قائلاً: "سلامٌ عليك على رافديك عراقَ القيم فأنت مزارٌ وحبٌ ودارٌ لكـل الأمم أصلي لأجلك في كل حين وأمسح عنك غبار السنين لماذا أراك حبيبي حزين ويعصر قلبك هذا الألم".

وأرفق الفنان مقطع فيديو لأغنية السلام الوطني العراقي، ظهر وهو يؤدي الأغنية بصوته خلال استضافته في برنامج المتاهة مع الإعلامية وفاء الكيلاني، حيث تفاعل المتابعين والجمهور مع تغريدته وأكدوا على دعهم ومواصلة المظاهرات.

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يذكر أن العراق تشهد في الفترة الأخيرة احتجاجات شعبية في مناطق واسعة في بغداد وفي المحافظات الوسطى والجنوبية، للمطالبة بإسقاط الحكومة العراقية ومكافحة الفساد في المؤسسات والوزارات، وفقاً لموقع سبوتنيك.

وأفادت مصادر أمنية، نقلاً عن مصدر طبي، وجود عدد من الضحايا في يوم الجمعة بلغ ما يقارب 40 مواطن ومئات المصابين، وخمسة متظاهرين قتلوا في محافظة ميسان وأصيب 60 آخرين بعد تعرضهم للعنف الذي استخدم في تفريق التظاهرات.