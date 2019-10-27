شاهد: مناوشات حادة بين جورج قرداحي وريهام سعيد وصلت لهذه الشتائم

تبادل الإعلامي اللبناني جورج قرداحي والإعلامية المصرية ريهام سعيد الشتائم في معرض الحديث عن قضية البدناء التي أثارت فيها الأخيرة الجدل والغضب في الشارع المصري بشكل كبير.

وخلال استضافة "قرداحي" في برنامج "في Male"، من تقديم كارلا حداد، قبل أسبوعين، سئل عن رأيه في تصريحات ريهام سعيد المثيرة للجدل عن البدناء وأصحاب الأوزان الزائدة.

وكانت إجابة جورج قرداحي في البرنامج: "في مصر يستعملون تعبيرا حلو وهو "تستحق أن تضرب بالجذمة"، مضيفا أن هذه التصريحات لا يصح أن تقال، نظرا لأن هناك العديد من أصحاب الوزن الزائد ممن يعانون من أمراض، وأنها ليست خيارا للبعض.

كما طالب جورج قرداحي في البرنامج اللبناني، أنه يجب منع ظهور ريهام سعيد في الإعلام، على خلفية تصريحاتها عن مرضى السمنة، والتي اعتبرها العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي "مسيئة".

وأضاف قرداحي أنه ليس من حق أي شخص التدخل في شأن الآخر، سواء كان سمينا أم ضعيفا طويلا أم قصيرا، مشيرا إلى أن كلامها "مستفز وقليل الأدب"، بحسب تعبيره وفقاً لسبوتنيك.

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فما كان من ريهام سعيد إلا أن ردت على جورج قرداحي، فقالت في رسالة مصورة لها: "من هذه التي تستحق أن تضرب بالجذمة.. بتتكلم عن مين عن زميلة ليك ولا عن واحدة ست محترمة عندها بيت وأولاد وأهل ولا أنت اتجننت".

وتابعت: "أعلم أنك كبير في السن، وممكن تكون خرفت، لكن ليس لهذا الدرجة".

وأشارت ريهام سعبد إلى أن جورج قرداحي تحدث بجهل شديد عن مشكلة حقيقية، وأنه عار على اللبنانيين، كما سخرت من برنامجه "من سيربح المليون"، ونسبت نجاحه للنسخة الأجنبية المأخوذة عنه.

ويذكر أن ريهام سعيد تعرضت للإيقاف من قبل قناة "الحياة" المصرية ونقابة الإعلاميين المصريين، على خلفية تصريحاتها ضد مرضى السمنة ووصفها لهم بأنهم "عبء على أسرهم وعلى الدولة ويشوهون المنظر العام".