شاهد: العثور على مخلوق بحري عملاق

تمكنت كاميرات إحدى محطات النفط البحرية قبالة ساحل ترينيداد وتوباجو، من رصد مخلوق بحري عملاق للغاية، وهو من نوع سمكة الراي اللاسع "شيطان البحر".

وتعد الراي اللاسع من الأسماك الغضروفية ذات الصلة بسمك القرش، وعلى الرغم من أن رد فعله المعتاد هو الفرار من أي مصدر قد يشكل تهديد، إلا أن بعض الأنواع الأكبر حجما تكون أكثر عدوانية.

وينصح خبراء بتوخي الحذر عند الاقتراب من الراي اللاسع، حيث أحيانا ما يستعين بأطرافه اللاسعة السامة للدفاع عن نفسه، ما يؤدي لإصابات خطيرة قد تسبب الوفاة.

كما تعيش هذه الأسماك في المياه السحيقة على بعد نحو 200 متر تحت سطح البحر، وفي بعض الأحيان يصل طول السمكة إلى 240 مترا طول و6 أمتار عرض، وزنها قرابة النصف طن.