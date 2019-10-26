شاهد: فنانات مصريات يتعرضن لكارثة غرق ومس كهربائي بسبب الأمطار

تعرضت الفنانتين رانيا فريد شوقي وبدرية لغرق منازلهم بسبب الأمطار التي أغرقت محافظات مصر قبل عدة أيام حيث كادت الأمطار إحداث مس كهربائي في بيت إحدى الفنانتين.

وكتبت رانيا عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك": "حسبي الله ونعم الوكيل في المهندس اللي شطب البيت. قال مهندس قال. بلوة واتبلينا بيها. منك لله، البيت غرق مياه وأكباس الكهربا نزل منها مياه. ربنا ستر ولحقنا فصلنا المفتاح الرئيسي. منك لله، وكل إنسان معندوش ضمير في البلد وهمه الفلوس وبس حسبنا الله ونعم الوكيل".





بينما نشرت الفنانة بدرية طلبة مقطعاً مصوراً يظهر تعرض منزلها لخسائر كبيرة بعد تسرب مياه الأمطار داخله بالرغم من كونه بالدور الخامس عشر، وبالرغم من هذه الخسائر التى تعرضت لها شقتها إلا أنها أكدت أنها لازالت تحب الشتاء.

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ووفقاً للإعلام المصري شهدت القاهرة أمطاراً غزيرة وسيولاً خلال الساعات الماضية، حيث كشفت الفنانة المصرية أنها تفاجأت بسقوط مياه من مفاتيح الكهرباء بسبب عيب فني في إنشاء المنزل، قائلة: "ربنا ستر امبارح ولم يحدث ماس كهربائي في المنزل بأكمله، والحمد لله أننا كنا متواجدين في المنزل وقتها وفصلنا المفتاح الرئيسي للكهرباء، الموضوع عدّى على خير دون تعرض أي شخص بالمنزل لأي أذى".

وتواصل الفنانة رانيا فريد شوقي، تقديم عرض مسرحية "الملك لير" مع النجم يحيى الفخراني، وأحمد فؤاد سليم وريهام عبد الغفور ووهبة مجدي ومجدي كامل ونضال الشافعي وأحمد عزمي وأحمد فهيم وأيمن الشيوي وناصر سيف وحمادة شوشة، وهي من إخراج تامر كرم وترجمة الدكتورة فاطمة موسى.

في حين تشارك الفنانة بدرية طلبة في مسرحية "ريا وسكينة " بطولة انتصار، حمدي الوزير، ومن إخراج حسام الدين صلاح، التي تعرض على مسرح تياترو النيل بالإسكندرية.

