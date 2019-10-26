هكذا تضامنت ماجدة الرومي مع مظاهرات لبنان

تضامنت الفنانة اللبنانية الشهيرة ماجدة الرومي، كغيرها من الفنانين اللبنانيين عبر حسابها الشخصي على منصة تويتر مع الثورة اللبنانية التي اندلعت منذ أكثر من أسبوع احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية ورفضاً للضرائب.

ونشرت ماجدة عبر منصة تويتر، مقاطع فيديو من التحركات والمظاهرات التي عمّت كافة مناطق لبنان في اليوم الثامن على التوالي، على واقع أنغام أغنيتها "غضبك نار" والتي تعرف باسم "ثورة"، وهي من كلمات إيلي شويري، وأرفقت مقطع فيديو وعلقت من الأغنية "غضبك نار خلي النار تشعّل قَدَر الثّورة والثّوار حِملوا الغار وطال الفجر الثّورة يا ها الشعب اتحول شعب الثّورة".

كانت قد شاركت مؤخراً عبر حسابها الشخصي تسجيل صوتي توجهت فيه برسالة الى اللبنانيين وأرفقت رسالتها الصوتية بمقطع فيديو من التظاهرات، على أنغام أغنية "الحرية قدر الأحرار"، وقالت: "آراء الشعب من رأي الله، واللي بخاف الله بياخد بآراء الشعب اليوم، قال كلمتو وكلمتو لازم نحترمها".