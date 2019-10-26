وائل كفوري يصدم جمهوره بشأن رغبته بالمساكنة بدلاً من الزواج

تلقى جمهور الفنان اللبناني وائل كفوري صدمة في رفضه للزواج مرة ثانية ورغبته في المساكنة بدلاً منه وذلك خلال لقاء تلفزيوني له مع الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني في برنامجها "تخاريف" الذي تقدمه على شاشة قناة الـ MBC.

وقامت وفاء، بسؤال كفوري عن فكرة زواجه مجددًا بعد الانفصال عن زوجته، ورد عليها ردا صادما حيث قال: "ممكن أعمل مساكنة.. ما فيكي تعرفي حدا بعد الجواز حتى لو عملت مساكنة، الزواج مختلف تمامًا.. في الأول بتلتقي بشخص في أوقات معينة وساعات معينة، كله مظبط حاله، وبيحكي حلو وكل شي منيح بس يصير في زواج كله بيتغير".بحسب موقع صدى البلد

ومن المعروف أن الفنان اللبناني وائل كفوري انفصل عن زوجته آنجيلا بشارة ومن ثم تسربت خلافاتهما إلى الإعلام اللبناني وسط مناوشات بين الطرفين انتهت بإقامة اتفاق صلح.

و يذكر أن كفوري طرح، كليب أغنية "استشبهت فيكي" منذ 4 أشهر، عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "يوتيوب"، وقد حققت نجاحا كبيرا جدًا، حيث اقتربت من كسر حاجز الـ 7 ملايين مشاهدة.