ملكة جمال ايران تطلب اللجوء السياسي بعد تهديدها

تداول منصات التواصل الاجتماعي، أخبار تفيد هروب ملكة جمال إيران من بلادها الى الفلبين طالبة اللجوء إثر تعرض حياتها للخطر وتهديدها بالقتل على خليفة اتهامها بارتكاب جريمة، بالإضافة لآرائها السياسية.

ونشر رواد مواقع التواصل، أن ملكة الجمال باهرة زاري بهاري طلبت اللجوء في الفلبين حفاظاً على حياتها، بعد أن طالبت الحكومة الإيرانية بتسليمها بسبب جريمة ضرب رجل إيراني تقول إنها لم ترتكبها، وتم احتجازها 6 أيام في مطار نينوي أكينو في الفلبين، بعد وضع إيران اخطار احمر عليها.

وتعتقد بهارة 31 عاماً، أنها مستهدفة بسبب آرائها السياسية في دولة إيران ودعمها ومناصرتها لحقوق المرأة، وقالت إنه سوف يتم قتلها إذا ما عادت إلى إيران.

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لكن الغريب من الامر هو أن أغلب التعليقات عن الخبر تنتقد شكلها باعتبارها ملكة جمال إيران، فأغلب المغردين تركوا القصة والموضوع الأكثر أهمية وهو تعرض حياة بهارة للخطر وركزوا فقط على شكلها.

قالت باهرة زاري بهاري ملكة جمال إيران، خلال تصريح لها "إنها مهددة بالقتل من قبل مسؤولين إيرانيين، وطلبت اللجوء السياسي الى الفلبين، ويذكر أنها درست طب الأسنان في الفلبين عام 2014، وحصلت على لقب ملكة جمال عام 2018 في مانيلا، وفقاً لموقع أخبار الآن.

يذكر أن باهرة ظهرت فى شهر يناير الماضى، خلال مسابقة ملكات جمال وهي تحمل صورة رضا بهلوى، وهو أحد أبرز منتقدي الحكومة فى طهران، وعلقت قائلةً :"لقد استخدمت صورته على خشبة المسرح لتكون صوت شعبى".