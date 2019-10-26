المخابرات الأمريكية تحقق مع مغنٍ أمريكي بسبب أغنية تهدد إيفانكا ترامب

حققت المخابرات الأمريكية مع مغني الراب ”إمينيم“ بسبب تقديمه أغنية حملت تهديداً لإيفانكا ترامب ووجهت انتقادات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وزار عملاء الخدمة السرية مغني الراب الأمريكي بسبب أغنيته 2017 Framed، وتم استجوابه بسبب ظهور فتاة شقراء تشبه إيفانكا ترامب في كليب له ميتة في صندوق سيارته ثم يتم إلقاؤها في البركة.

وحملت كلمات الأغنية انتقادات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتضمنت كلمات مفادها ”يحاول أن يقسمنا إلا أنه سينجح في توحيدنا“.

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ولم يتم اتخاذ إجراء آخر بعد هذه المقابلة مع أمينيم (47 عامًا)، وتشير السجلات إلى أن مواطنًا معنيًا قام بالإبلاغ عن الأغنية وأرسل منشورًا يطلب فيه التعليق على محتوى المسار وفقاً لإرم نيوز.

ويعتبر فنان الراب الأمريكي إمينيم من أشد الفنانين المثيرين للجدل، حيث كان قد أثار سابقًا بلبلة بسبب كلامه عن النساء والمثليين جنسيًا، وفي ألبومه التاسع الذي صدر منذ عامين نصب نفسه مدافعًا عن الأخلاق في عهد الرئيس دونالد ترامب الذي يعارضه أشد معارضة.

وتأتي هذه التقارير وسط نظرية مؤامرة غريبة مفادها أن إمينيم ”مستنسخ“، حيث يعتقد بعض الأشخاص أن نجم Lose Yourself قد مات منذ سنوات ويتم الاستعانة بروبوت مستنسخ بدلًا منه.