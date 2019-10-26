وفاة الفنان المصري قاسم الدالي

توفي الفنان المصري القدير قاسم الدالي أمس الجمعة عن عمر يناهز 80 عاماً بعد صراع طويل مع المرض، وقد عرف هذا الفنان بأدواره السينمائية إلى جانب العديد من الفنانين الكبار.

وأعلن المخرج محمد الدسوقي، عن وفاة صديقه الممثل قاسم الدالي عبر حسابه على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي: "توفى إلى رحمة الله الفنان قاسم الدالي، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته".

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وذكرت تقارير محلية مصرية، أن قاسم الدالي توفي يوم الجمعة، بداخل إحدى المستشفيات عن عمر 80 عاما، بعد صراع مع المرض لمدة عام.

وقاسم الدالي من مواليد فبراير/شباط 1939، وحصل على بكالوريوس التجارة، وشارك بعدد من الأدوار الصغيرة في السينما المصرية، وكان دائم الاهتمام بأمور نقابة المهن التمثيلية والتواجد بها باستمرار وفقاً لوكالة سبوتنيك.

وشارك الراحل في العديد من الأفلام السينمائية، من أشهرها "الفرن"، و"النمر والأنثى" و"المشبوه" و"رمضان فوق البركان" و"أنا اللى قتلت الحنش" أمام الفنان عادل إمام.

كما شارك في العديد من المسلسلات التليفزيونية، منها "بنت الأيام" و"التوأم" و"سامحوني ماكنش قصدي" و"امرأة من زمن الحب" و"جحا المصري" و"وجع البعاد" و"نسيم الروح" و"عدى النهار" و"للثروة حسابات أخرى" و"الأصدقاء".