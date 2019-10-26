انتحار فنان تونسي بطريقة مروعة

أثار فنان تونسي شعبي الصدمة في الوسط الفني التونسي أمس الجمعة، بعد قيامه بالانتحار من خلال تناول مادة سامة تستخدم في قتل الحشرات في محافظة المهدية بتونس.

وأفادت قناة ”نسمة“ الخاصة بأنه رغم نقله على جناح السرعة للمستشفى لمحاولة إنقاذه، إلا أنه فارق الحياة.

وحسب المعطيات الأولية، يعود سبب إقدام الفنان الشاب سمير على الانتحار إلى خلافات مع زوجته، ما أدخله في حالة انهيار عصبي ودفعه للانتحار وفقاً لسبوتنيك.

وتمت معاينة الجثة وتحويلها للمستشفى الجامعي الطاهر صفر بالمهدية؛ لغاية تشريحها ومعرفة الأسباب الحقيقية لواقعة الانتحار التي أثارت صدمة لدى متابعيه.