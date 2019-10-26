سيرين عبد النور تثير جدل بعد إعلانها لسامسونج

نشرت الممثلة اللبنانية سيرين عبد النور صورةً دعاية وتسويق لمنتجات شركة سامسونج للهواتف الذكية، ما أثار جدل وانتقاد واسع من قبل المتابعين كونها حولت دعم بلدها لبنان لحالة من التجارة.

وشاركت سيرين عبد النور، صورة عبر حسابها الشخصي على منصة الإنستغرام تظهر فيه متابعتها لتطورات الثورة اللبنانية عن طريق هاتف من سامسونج وعلقت قائلةً: "إذا مش عالطريق، كل النهار قاعدين على تليفوناتنا عم نتابع أخبار البلد. كل شي منتمناه إنو ولادنا يربو ببلد نضيف ومزدهر ويليق بطموحاتن وطموحاتنا.. يا رب تحمي لبنان وشعبو"، ووضعت هاشتاجات شركة سامسونج.

وقد لاقت انتقادات واسعة من قبل المتابعين لها، كونها حولت دعمها للثورة اللبنانية والمظاهرات لحالة من التجارة والربح الشخصي والتسويق لشركة هواتف ذكية أمريكية، والأمر الذي اضطرها لحذف الصورة دون أي تعليق أو رد على الانتقادات، وفقاً لموقع في الفن.

يذكر أن الفنانة سيرين عبد النور، من أبرز الفنانين الذين شاركوا في مظاهرات لبنان منذ بدأها وتضامنت مع الشعب اللبناني في منطقة زوق مصبح ورددت الهتافات التي تطالب بإلغاء الضرائب وتحسين الأوضاع المعيشية الصعبة.



