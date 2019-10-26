الكشف عن موعد حفل أنغام الجديد بالقاهرة بعد تأجيله

كشفت الفنانة المصرية أنغام، مساء أمس الجمعة، عن تأجيل موعد حفلها المرتقب في مركز المنارة بالقاهرة إلى يوم الخميس ٣١ أكتوبر، بسبب الأحوال الجوية التي تمر بها مصر في هذه الأيام.

كتبت أنغام عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر": "نظراً للظروف الجوية وحرصاً على سلامتكم تم تأجيل حفل المنارة إلى يوم الخميس ٣١ أكتوبر لحين استقرار الأحوال الجوية "أنغام_في_المنارة".

ويشار إلى أن أنغام تستعد لحفل مهرجان الموسيقى العربية الـ28، والمقرر إقامته يوم 6 نوفمبر بالمسرح الكبير بمصاحبة المايسترو العالمي هاني فرحات، وستقدم باقة متنوعة من الأغاني الناجحة من أرشيفها الفني، وفق بانوراما.

كما وتستعد أنغام لإحياء حفل غنائي "ليلة من العمر 4" في دولة الكويت، برفقة الفنان وائل جسار، وكتبت عبر صفحتها: "جمهوري الراقي في الكويت في انتظاركم يوم ١٤ نوڤمبر في فندق الجميرا".