أول رد من الفنانة اميرة محمد بعد ظهورها المثير للجدل - شاهد

أعربت الفنانة البحرينية أميرة محمد، اليوم الجمعة، عن اعتذارها للجمهور السعودي، عقب حملة الاستهجان التي تلقتها بسبب الظهور بملابس غير لائقة، خلال آخر زيارة أجرتها للمملكة.

وصرحت أميرة محمد في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "ع السيف" على فضائية "إيه تي في" الكويتية: "في ناس حابين أميرة في شكل معين ووضعوني في هذه الصورة وأنا لازم أراعيهم".

وقالت الفنانة اميرة محمد: "اليوم أعتذر لجمهوري ومتابعيني الذين يحبوني وتحديدا جمهوري السعودي عن صور نشرتها في سفريتي الأخيرة للسعودية لم يحبوها، وسيرون أميرة في الصورة التي يرغبوها بعد ذلك"، وفق موقع سبوتنيك.

إلى ذلك، أوضحت أميرة محمد لبرنامج "ع السيف"، أنها تلقت العديد من الانتقادات والعتاب ممن أبدوا غضبهم بعد تصريحاتها حول الممثلة البحرينية زينب العسكري، وذلك لأنها تعتبرها "فنانة البحرين الأولى".

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وأضافت ردا على مهاجميها: "أصبح هناك زعل وسوء تفاهم، هذه وجه نظر، وجهة نظر أميرة وليس الفنانة أميرة المشاهدة.. ولكن خلص الحين لما يسألوني من هي فنانة البحرين الأولى أقول كلهم فنانات البحرين الأولى".

والفنانة أميرة محمد حاصلة على دبلوم إدارة أعمال، وكان بداية دخولها في المجال الفني بعام 1994 وذلك من خلال الأنشطة الصيفية الذي تقام خلالها عروض مسرحية، عرفها الجمهور في السعودية من خلال مسلسل العو .. عو .. لمة الذي إنتج عام 1999 واستمرت بالعمل الفني بعده.