فنان لبناني يتعرض لوعكة صحية - شاهد صورته من المشفى

أكدت وسائل إعلام لبنانية، مساء اليوم الجمعة، تعرض الفنان جوزيف عطية لوعكة صحية استدعت نقله إلى أحد المشافي في العاصمة بيروت.

وفاجأ جوزيف عطية جمهوره بنشره صورة من داخل المشفى عبر خاصية "ستوري" على حسابه "إنستغرام"، شاكرا اطمئن عليه مؤكدا خروجه اليوم مساء من المشفى.

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وبحسب موقه "لها"، تبين أن الصورة التقطت له أثناء وجود جوزيف عطية في إحدى المستشفيات وكتب عليها: "شكراً لاطمئنانكم أنا بخير. دخلت المستشفى من يومين وأغادر اليوم مساء. أي خبر عن تواجدي اليوم في الساحات غير دقيق".

والفنان جوزيف عطية، مغني لبناني من البترون شمال لبنان، اشتهر بعد فوزه بالمركز الأول في مسابقة ستار أكاديمي في موسمها الثالث عام 2005، بحوالي 55% من الأصوات، وهو أول مغني لبناني يفوز بالمركز الأول في البرنامج وحاليا له العديد من الأغاني الناجحة.