مشجع يحرج مذيعة بقبلة مفاجئة على الهواء مباشرة (شاهد)

أوقع مشجع رياضي في أمريكا، مراسلة إحدى القنوات الرياضية، إيرين كيت دولان، في موقف محرج أثناء قيامها بالمقابلات مع المشجعين عقب انتهاء مباراة نيويورك جيتس ونيوإنغلاند في الدوري الأمريكي.

وكانت دولان على وشك إنهاء المقابلة التلفزيونية، قبل أن يهمّ المشجع بتقبيلها لكن المراسلة ابتعدت ضاحكة ولم تسمح له بالقيام بذلك.

ونشرت دولان المقطع على حسابها في "تويتر" مع شرح موجز يلخص عمل المرأة في مجال يسيطر عليها الذكور.

وكتبت المراسلة في تعليقها على المقطع:" لقد ضحكت عندما ابتعدت عن المشجع الذي حاول تقبيلي، لكنني كنت مستاءة.. لست أول مراسل يتعرض لهذا الأمر ولن أكون الأخيرة للأسف.. أنا أحب عملي كثيرا لكن هذا المجال يستطيع اختبارك".