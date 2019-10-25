شاهد : حقيقة الفيديو الاباحي لـ "رانيا يوسف" و "خالد يوسف" المسرب

لا يزال المخرج المصري خالد يوسف يتصدر عناوين الصحافة المصرية خصوصا بعد تسريب فيديو اباحي له مع الفنانة منى فاروق وشيماء الحاج ، حتى ضجت مواقع التواصل الاجتماعي صباح اليوم الخميس بفيديو اباحي جديد يجميع المخرج خالد يوسف و الفنانة المصرية رانيا يوسف في اوضاع جنسية اباحية ساخنة للغاية.

حيث عم الغضب والاستنكار رواد مواقع التواصل الاجتماء بعد تسريب الفيديو الفاضح للفنانة رانيا يوسف وخالد يوسف ، متسائلين عن حقيقة هذا الفيديو ، ومطالبين بضرورة محاسبتهم قضائياً ، وايقاع أكبر عقوبة بحقهم.

يذكر أن المخرج خالد يوسف، قد تم تسريب فيديو له خلال الفترة الماضية مع الفنانة منى فاروق وشيماء الحاج .

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هذا ويعتذر لكم موقعنا "دوت الخليج" عن نشر هذا الفيديو الاباحي للفنانة رانيا يوسف وخالد يوسف لما يتضمنه الفيديو من مشاهد مخلة باآداب .