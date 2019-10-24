تراند اليوم : هيفا وهبي: سكر تمك وتفه – وثيقة

سكّرلي تمّك ، واذا صعبة عليك تحترم حالك انقلع من عندي ،رأيي وانا حرة عبر عنه إلك عين تكتب هيك تويت بهيك ظروف؟ وعامل رتويت عندك عن الوجع وحرية التعبير؟مشكلتك وطنية ولا شخصية معي انا؟ اختلفنا عكل شي واتفقنا عحب بلدنا وتأييدنا للثورة تركت كل شي وجيت تقلل مرجلة عندي انا! تفه!!

هيفا كتبت ذلك لأحدهم ويدعى خضر الحسين ممن قال: انضب وروح لرئيسك اللي داعسك بالصرماية هذا بلدنا ونحنا ادره فيه. ثم أردف لهيفا يشكك بجمالها: شكلك بيضحك.

غضب التويتريين لا يقل عن غضب الشارع رغم أن هيفا لم تعاني من الفساد والفاسدين لكنها تحب لبنان.