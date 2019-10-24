تحديث تردد قناة لنا السورية على باقة النايل سات 2019

مرفق تردد - تعتبر قناة لنا السورية من المحطات التي ظهرت مؤخرا ضمن القنوات السورية على النايل سات، حيث استطاعت أن تأخذ مكانا مميزا بسرعة كبيرة بين كل القنوات السورية رغم أنها ليست بقناة إخبارية.

وحقق تردد القناة نجاحا كبيرا، حيث حرص الكثير من الأشخاص في الوطن العربي على البحث عن تردد قناة لنا السورية على النايل سات لمشاهدة أحدث البرامج، وأفضل الدراما السورية التي تم إنتاجها خلال الفترة الماضية.

وتقدم قناة لنا على مدار العام الكثير من المسلسلات السورية الجديدة، وسنعرض لكم الآن في هذا المقال أهم ما ستقدمه قناة لنا خلال الفترة القادمة.

ويقدم تردد قناة لنا خلال شهر أكتوبر العديد من المسلسلات، والبرامج الفنية الرائعة نقدم لكم في القائمة التالية أهمها: برنامج أكلناها تقديم باسم ياخور، برنامج ما ورد، برنامج لازم نحكي، خبايا وأسرار، لنا مع رابعة، من البابوج للطربوش، وأخيرا برنامج أوتار.

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كما تقدم قناة لنا السورية لمتابعيها صفحة على موقع يوتيوب يمكن من خلالها مشاهدة أهم ما قدمته القناة خلال الفترة الماضية حتى يتمكن المشاهد من متابعة كل ما برامجها على مدار الساعة.

ويعد برنامج أكلناها من أكثر البرامج التي حققت شهرة واسعة لتردد القناة، حيث يستضيف البرنامج نخبة من نجوم الشاشة العربية، وهو من تقديم الفنان السوري باسم ياخور.

تردد قناة لنا :