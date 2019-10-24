اليسا وراغب علامة يعلقان على خطاب الرئيس ميشال عون

بعد كلمة رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، اليوم الخميس، في ظل التظاهرات والاحتجاجات في كافة مناطق لبنان، قائلاً في خطابه "الورقة الإصلاحية ستكون الخطوة الأولى لإنقاذ لبنان، وهناك دعوات كثيرة لإسقاط النظام، مؤكداً أن النظام لا يتغير في الساحات.

وتفاعل نشطاء منصات التواصل الاجتماعي عقب كلمته، وأبدوا عدم اعجابهم بخطابه مطالبين بتنفيذ الوعود وليس فقط إلقاء خطابات وكلمات، أكدوا مواصلتهم للحراك والاحتجاجات في شوارع لبنان.

من جهتها، علقت الفنانة اللبنانية اليسا عبر حسابها الشخصي على منصة التويتر قائلةً "كنت مفكرتك بي الكل يا فخامة الرئيس. طلعت بعيد عن ناسك، ومش ناوي حتى تفكر بحل إذا قرّب عا صهرك! سماع صوت الناس فخامتك، والفساد منعرف وين ومين وكيف!".

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ونشر راغب علامة عبر حسابه الشخصي تغريدة معلقاً على خطاب الرئيس قائلاً : "الشعب بحاجة الى إجراءات سريعة مش كلام ووعود!!! الوعود صارلها من سنة ١٩٩٢ ما غابت... ولا مرة طبقتوا سطر من البيان الوزاري ولا حتى كلمة من اللي وعدتونا فيه. #شبعنا حكي #شبعنا وعود بدنا تنفيذ.."

يذكر أن الفنان راغب علامة واليسا من أبرز الفنانين اللبنانيين الذين تفاعلوا مع مظاهرات لبنان منذ بدايتها والتي اندلعت يوم الخميس الماضي، عقب فرض ضريبة على تطبيق الواتس اب.