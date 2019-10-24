تراند اليوم : سما المصري تخطت كل الحدود – تنشر فيديو لها من داخل الحمام بدون هدوم

دافعت الفنانة سما المصري عن مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا بعد الهجوم الذي تعرض له عقب نشر فيديو أعرب فيه عن غضبه بعد رسوبه في امتحانات القيد بنقابة الموسيقيين، ونشرت سما المصري مقطع فيديو عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

وقالت سما المصري في الفيديو: “مختلفة تمام فيما فعله حمو بيكا في النقابة بس ما فعله في النقابة غلط جدا اللي هو ايه الطريقة اللي اتكلم بيها التهديد والوعيد، بلدنا فيها قانون مينفعش تتكلم بالطريقة دي، بس انا مع حمو بيكا في ايه، انا كنت عضو في نقابة الموسيقيين واتظلمت كتير واتشتطبت بتوصية ورفعت قضية في مجلس الدولة”.

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وتابعت سما المصري قائلة: “نقابة الموسيقيين زي اي نقابة فيها مجاملات ومش خفية على حد ووارد ان حد يبقى قريب حد انتي كنقابة موسيقيين مابتخليش حد يغني مهرجانات خالص؟، شباب المهرجانات دول وراهم عائلات بيصرفوا عليها وناس بتشتغل وراهم يا تقبضهم ياتسبيهم يتشغلوا وانتي كنقابة بتستفيدي كفلوس”.

وواصلت سما المصري موجهة حديثها لهاني شاكر نقيب الموسيقيين: “مش عاجبك اسلوبى حمو بيكا والمهرجانات حضرتك تمنع كل الناس اللي بتغني كل الاستايل ده زي محمد رمضان الفنان العظيم هو مش بيغني مهرجانات بتنزلوه حفلات، هل هو مسنود ؟ولا يعرف حد تقيل؟، عرفنا عشان الشباب اللي زي حمو بيكا يرتاحوا، يا تمنع الكل يتسيب كله”.