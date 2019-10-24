هيفاء وهبي تغرد وإليسا تعيد نشر تغريدتها تعقيبا على خطاب الرئيس اللبناني

علقت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على خطاب الرئيس اللبناني الميشال عون، اليوم الخميس، على إثر الاحتجاجات المتواصلة في لبنان لليوم الثامن على التوالي.

وقالت هيفاء عبر حسابها في تويتر: "كنت متوقعة خطاب يضاهي أهمية الثورة معليش دولة الرئيس 2 مليون نسمة 8ايام بالشارع واخر شي بتطلع بتقول كلمتين مقطشين تقطيش ما ذادوا شي غير تمسك الشعب بالثورة والتغيير اكتر واكتر!".

بدورها علقت الفنانة اللبنانية إليسا على ذات الخطاب بكلمات تشبه مضمونا ما غرد به الفنانة هيفاء وهبي، وعلاوة على ذلك قامت إليسا بإعادة تغريد ما نشرته مواطنتها وهبي.

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وقالت إليسا "كنت مفكرتك بي الكل يا فخامة الرئيس. طلعت بعيد عن ناسك، ومش ناوي حتى تفكر بحل إذا قرّب عا صهرك! سماع صوت الناس فخامتك، والفساد منعرف وين ومين وكيف!"

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون، أكد أن الورقة الإصلاحية التي عرضها رئيس الوزراء سعد الحريري، هي الخطوة الأولى في إنقاذ لبنان، وإبعاد شبح الإنهيار المالي والإقتصادي عنه.

وأوضح عون في خطاب وجهه إلى المتظاهرين اللبنانيين، ظهر اليوم الخميس، أن ما حصل ما كان يجب أن يحصل، لكن الطائفية والفساد نخرت عظم لبنان، مضيفا أن "ما نراه اليوم يؤكد أن الشعب اللبناني حي وقادر أن ينتفض ويغير".