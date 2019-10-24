إنشاء تلفريك فندقي أعلى جبل دي أكوكار في البرازيل

كُشف عن تلفريك فريد من نوعه ليتحول الى فندق بمساحة صغيرة ومتنقل للسياحة من جبل "بائو دي أكوكار" في البرازيل، و أنشأت من قبل احدى الشركات السياحية داخل كابينات الجيل الثاني من التلفريك.

وصممت شركة سياحية برازيلية داخل كابينات التلفريك، غرفة نوم ومنطقة مخصصة لتناول الطعام وحمام منفصل، حيث سيتم التعامل مع السياح برفقة مرشدين لنقلهم الى مطعم للوجبات المتنوعة على قمة الجبل.

وسيتيح لمرتادي الفندق في التلفريك رؤية المناظر الخلابة لمدينة "ريو دي جانيرو" في البرازيل من أعلى الجبل البالغ ارتفاعه 396 متراً، وتعتبر المدينة من أجمل مدن العالم وثاني مدن البرازيل سكاناً.

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وعند نزول الزوار للإقامة داخل فندق التلفريك، فلن يتم تعليقه في الهواء، حيث سيتوقف على تلة بالقرب من الأرض، مما يسمح برؤية مشاهد بانورامية للطبيعية، وذلك في تجربة سياحية جديدة، وفقاً لإرم نيوز.

وكشفت الشركة السياحية المسؤولة عن التلفريك الفندقي أن السياحة فيه مقابل مبلغ مالي 48 دولار أمريكي في الليلة الواحدة، ويسمح بوجود شخصين بالغرفة، ومن المقرر أن يتم افتتاحه في نهاية الشهر الجاري.