إليسا تعلق على بكاء جندي لبناني أمام المتظاهرين

رصدت إحدى كاميرات المتظاهرين السلميين، لحظة بكاء جندي لبناني أمام المتظاهرين متأثراَ بشدة بما يحدث في بلاده من تظاهرات واحتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وظهر في مقطع الفيديو، بكاء جندي أثناء أداء المتظاهرين للنشيد الوطني أمام وحدة من الجيش اللبناني حضرت لتفريق المحتجين و فتح الطرقات في منطقة جل الديب ولم يستطع تمالك نفسه أمامهم.

وتفاعلت الفنانة اليسا على الفيديو عبر حسابها الشخصي على منصة تويتر وعلقت قائلةً: "دمعتك أشرف منن كلن... الجيش والشعب إيد واحدة".

لاقى الفيديو تفاعل وانتشار على نطاق واسع، وجاءت أبرز التعليقات: "الله يحمي الجيش اللبناني يلي عم يحمي ويدافع على شعبه" "دموعك غاليين بكاء رجل دليل على قوته ونقاءه ربي معاكم" "على راسنا انت يا وطن..الجيش اللبناني".

يذكر أن المظاهرات والثورة اللبنانية تطالب بوضح حد للفساد وسرقة أموال الخزينة، ورفض للوضع الاقتصادي السيء، وتواصلت الاحتجاجات لليوم الثامن على التوالي في مناطق مختلفة في لبنان.