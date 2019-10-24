لهذا السبب فارس كرم يلغي حفله الغنائي في المغرب

أوضح المغني اللبناني فارس كرم، عبر حسابه الشخصي سبب إلغاء حفله الغنائي المقرر أن يكون في دولة المغرب في الأيام القادمة وجاء تضامناً مع الثورة اللبنانية التي اندلعت منذ أسبوع.

وقال فارس كرم عبر حسابه على منصة التويتر: "نظراً للظروف التي يمر بها لبنان وتضماناً مع أهل وطني، أعتذر من الشعب المغربي عن إحياء الحفل الذي كان مقرراً في أوتيل المازاغان على أمل أن نلتقي قريباً وبظروف أفضل".

ولاقى قرار فارس كرم ترحيباً كبيراً من قبل متابعيه وجمهوره على منصة تويتر الذي أثنوا على ما قام به، وجاءت أبرز التعليقات " ليس هناك ما تعتذر عنه فالوطن أولا وقبل كل شيء وزاد احترامنا لك بالمغرب على موقفك فالوطنية لا يعتذر من أجلها" "كل الاحترام , والاحترام الاكبر انك ما عملت متل النجوم لي عم تمثل حتى بوطنيتها"

وأعلن مؤخراً عن إقامة حفل غنائي في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2019، في فندق مزاجان بدولة المغرب، كان آخر أعماله الفنية كليب أغنيته "سمع"، طرحت عبر قناة روتانا الرسمية، والأغنية من كلمات مازن ضاهر، وألحان فضل سليمان، إخراج هاس غدار.