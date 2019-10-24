زوجة الأمير هاري تكسر قواعد العرف الملكي

نشر مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي يظهر فيه ميغان ماركل زوجة الأمير البريطاني هاري وهي تعانق منظمة القمة روبنتسون أثناء الافتتاح الرسمي لقمة One Young World لعام 2019 للشباب في لندن.

واعتبر الكثيرون تصرف ميغان ماركل ومعانقتها لمنظمة القمة، كسر قواعد العرف الملكي والذي تملي أن على الرجال الانحناء، بينما تقوم النساء بالمصافحة الرسمية، لكن المعانقة ليست معتادة أبدا في العرف الملكي.

وظهر في مقطع الفيديو المتداول، أن ميغان ماركل فاجأت الجمهور، واتجهت الى المسرح ثم فتحت ذراعيها قبل الوصول حيث قامت بمعانقة منظمة القمة ومسؤولات عن الحفل، بعدما حاولت الأخيرة أن تحييها بطريقة ملكية، وانفجر الحضور بالضحك على الموقف.

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كانت ميغان ماركل ظهرت خلال عرض لفيلم The Lion King الذي أقيم في لندن منذ شهر يوليو الماضي، وهي تعانق وتقبل النجوم المشاركين في عرض الفيلم، وهذا ما جعل الكثيرون ينتقدون تصرفاتها معتبرين ذلك كسر لقواعد العائلة الملكية البريطانية.

يذكر مؤخراً أن ميغان ماركل، زوجة الأمير هاري ابن ولي عهد بريطانيا، رفعت دعوى قضائية على صحيفة "ميل أون صنداي" البريطانية تتهمها بنشر خطاب خاص بها بصورة غير قانونية، وفقاً لموقع سبوتنيك.

وقال الأمير هاري إنه وميغان اضطرا إلى اتخاذ إجراءات الدعوى القضائية لمواجهة "الترويج الدعائي المستمر"، مضيفاً "فقدت أمي والآن أشاهد زوجتي تقع ضحية لنفس القوى. التاريخ يعيد نفسه".