هنا شيحة تخبر جمهورها بمواصفات فارس أحلامها الجديد

تحدثت الفنانة المصرية هنا شيحة خلال حوار تلفزيوني عن إمكانية زواجها مجدداً بعد مرور أشهر قليلة على انفصالها عن الممثل المصري أحمد فلوكس، كاشفة عن مواصفات فارس أحلامها الذي سترتبط به فيما بعد.

وقالت هنا شيحة في لقاء مع برنامج "عرب وود"، "إنه يبقى راجل.. كلمة راجل دي حاجات كتير كتير أوي .. وده بقى شىء نادر في عالمنا الجميل بس تمام".

وعن الصفات التي لا تحبها في الرجل بصفة عامة، "مبحبش الكدب ومبحبش الناس الكدابة ودي أكتر حاجة بكرهها في حياتي، ممكن اتقبل اي حاجة في الدنيا إلا الكذب" وفقاً لصدى البلد.

وشاركت هنا شيحة في الجزء الثالث من مسلسل "نصيبي وقسمتك"، من خلال حكاية "اتفضلوا في الصالون" الذي شارك في بطولته الفنان هاني عادل.