ماذا طلبت الفنانة كارول سماحة من الحكومة اللبنانية

نشرت المغنية والممثلة كارول سماحة عبر حسابها الشخصي على منصة التويتر، مطالبها الثورية من الحكومة، وذلك عقب استمرار الثورة اللبنانية احتجاجاً على الأوضاع المعيشية الصعبة.

وقالت كارول سماحة في تغريدتها عبر التويتر، "إسقاط الحكومة وحدها ليست خطوة كافية بل نطالب بحكومة عسكرية مؤقته (لثلاثة أشهر فقط) تمهد لقيام مؤتمر تأسيسي، وصياغة دستور مدني لا طائفي، ثم انتخاب شخصيات نزيهة وكفؤة من ذوي الاختصاص والخبرات، غير تابعة لأي حزب طائفي".

علقت مؤخراً على غياب الكثير من الفنانين اللبنانيين في المظاهرات والثورة وقالت: "يدهشني اليوم تغاضي وصمت بعض الفنانين اللي طول عمرن حاملين القضية الانسانية والوطنية! يدهشني صمتن تجاه القضية الشعبية اللي عم بمر فيها الوطن، إذا عبرنا عن رأينا اليوم ما منكون عم نحكي سياسية بل عم نحكي عن موقف شعب وثورة وطن بأكمله."

كانت الثورة اللبنانية انطلقت الأسبوع الماضي، في مناطق مختلفة في لبنان رفضاً للأوضاع المعيشية والاقتصادية، وذلك عقب إطلاق ضريبة مالية على الواتس اب، وهو ما أثار غضب اللبنانيين بجميع طوائفهم وانتماءاتهم، وفقاً لموقع صدى البلد

ورفض اللبنانيون مسودة الإصلاحات التي أعلن عنها رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري كمحاولة لاحتواء غضب الشارع اللبناني، مع القيام بعصيان مدني وتعليق الدراسة في المدارس والجامعات وإغلاق الطرق.