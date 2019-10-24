تراند اليوم : سما المصري تتحدث عن العلاقات الجنسية وتبرز صدرها – فيديو

لا تتوقف الرقاصة المصرية، سما المصري، عن نشر قلّة الأخلاق والإغراء والإثارة، وتنشر كل يوم عددًا من الصور والفيديوهات التي تسيء للمرأة المصرية الجدعة وابنة الأصول.

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اختارت أن تتحدث عن العلاقات الجنسية بين المرأة والرجل، ونصحت النساء متى تطلب من زوجها معاشرتها.

وقالت: “ازاي ((العلاقه الجنسيه)) اذاي الست تختار الوقت المناسب للعلاقه دي كل دا موجود في فيديو جديد علي قناه ((الحريم حصري مع سما المصري)) والرابط بتاع القناه في الاستوري …اعملواsubscripe الان واشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد وحصري وانتظروا مزيد من االمفاجآت”

تروج لقناتها على اليوتيوب بأسلوب رخيص، وبمواضيع سخيفة للغاية ولا تناقشها من الناحية العلمية.