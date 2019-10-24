تراند اليوم : ابنة هيفا وحفيدتاها بالعلم اللبناني – صورة

رغم أنها تعيش في دولة الكويت، إلا أن زينب فياض الابنة الوحيدة للفنانة اللبنانية هيفا وهبي، تضامنت مع التظاهرات التي يشهدها وطنها لبنان، والتي تطالب برحيل الحكومة اللبنانية وإسقاط النظام.

نشرت زينب صورتها برفقة ابنتيها، وأمامهن العلم اللبناني وعلقت قائلة: (الحق ما بيموت، كلن يعني كلن).

بدأت تظاهرات لبنان في 17 تشرين الأول – أكتوبر ونزل اللبنانيون ليعبرون عن غضبهم بعد اقرار الدولة الضرائب عليهم، وقبلها بأيام غرق لبنان بالحريق وكاد يدخل بمصيبة وكارثة لولا العناية الإلهية.

أكثر من مليون و200 ألف لبناني نزلوا إلى الشارع، وبات هذا الاعتصام شبيهًا باعتصام 14 آذار، والفرق أن اليوم الشعب نزل بناءً لرغباته لا لرغبة الزعماء.