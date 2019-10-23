هنا الزاهد تشعل مواقع التواصل بإطلالتها وترد على منتقديها

نشرت الفنانة المصرية هنا الزاهد أول صورة لها بعد وفاة زوج والدتها الفنان طلعت زكريا، ما أثار ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وانتقادات واسعة لإطلالتها.

ونشرت هنا الزاهد عبر حسابها على موقع "إنستغرام" أول صورة لها بعد فترة غياب، بسبب مرضها وأعقبها وفاة زوج والدتها الفنان طلعت زكريا.

وظهرت هنا الزاهد في تلك الصورة التي أرفقتها أيضا بمقطع فيديو، وهي ترتدي بنطالا زيتيا وتيشيرت أسود بسيط.

وفي مقطع الفيديو، أوضحت هنا الزاهد أنها ستقوم بالتحدي وتتبرع إلى مستشفى أبو الريش.

وانتقد عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل إطلالتها الجديدة، وأشار البعض إلى أنها ظهرت بتلك الصورة الملفتة، رغم أن زوج والدتها طلعت زكريا لم يمر على وفاته شهر واحد.

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وقالت إحدى المتابعات: "طلعت زكريا يمكن ما صار له شهر مات، الإنسان بينسى بسرعة".

وردت هنا الزاهد على ذلك التعليق: "هو عشان نزلت صورة يبقى نسيت؟ يا جماعة احترموا خصوصيات الناس... عيب كده؟! في أيه؟".

يذكر أن هنا الزاهد كانت قد ظهرت عليها علامات الحزن الشديد خلال مراسم عزاء زوج والدتها الفنان طلعت زكريا.

وكانت هنا الزاهد قد ظهرت آخر مرة في عزاء طلعت زكريا، وبدت عليها علامات الحزن الشديد.

وكان طلعت زكريا متزوجا من والدة هنا الزاهد منذ 15 عاما، وأكدت في تصريحات تلفزيونية لها، أنه في مقام والدها، وأنها دائما ما تلجأ له في حال مواجهتها لأي مشكلة.