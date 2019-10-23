"كالفن كلاين" ترعب زبائنها بسبب "الموديل" الجديدة

أثارت العلامة التجارية الشهيرة Calvin Klein انتقادات واسعة حول الوجه الإعلاني الجديد لمنتجاتها، والذي تمثل في مغنية الراب الأمريكية تشيكا.

وظهرت المغنية جين تشيكا أورانيكا البالغة من العمر 22 عامًا من ولاية ألاباما في الولايات المتحدة الأمريكية، والمعروفة باسمها المستعار تشيكا، وأثار ظهورها انتقادات واسعة.

في الآونة الأخيرة، تحاول صناعة الأزياء المزيد والمزيد من الخروج عن تقاليدها القديمة، والعمل مع فتيات مختلفة المظاهر، والجنسية، وهلم جرا.

منذ وقت ليس ببعيد، دعت Victoria's Secret، فتاة بحجم كبير ومتحولين جنسياً، والآن كالفن كلاين.

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على لوحة الإعلانات، ظهرت تشيكا بالكامل في ملابس داخلية وعلامة الشركة، وفوقها كان مكتوب: "أقول الحقيقة في الكلفين".

لكن الكثيرين لم يعجبهم هذه الحقيقة. شاهد مستخدمو الإنترنت في الإعلان ليس أزياء، ولكن ترويج لنمط حياة غير صحي.

على تويتر، أجابت تشيكا بحدة على كل شخص كان غير راض أن صحتها بخير وأنها لا ينبغي أن تقلق أي شخص، وفقا لموقعBored Panda.