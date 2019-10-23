شاهد: فأر يقود سيارة

تمكن علماء من تعليم الفئران كيفية قيادة سيارات خاصة، في مختبر بالولايات المتحدة، وذلك تحت إشراف عالمة الأعصاب كيلي لامبرت، من جامعة "ريتشموند". وفق مجلة "نيو ساينتست"

وقالت لامبرت: "تعلمت الفئران كيفية التنقل في السيارة المصغرة بطرق فريدة من نوعها"، موضحة أنه تم تصميم سيارات من علبة طعام فارغة وعجلات وأرضية من الألومنيوم، وعجلة قيادة مصنوعة من 3 قضبان نحاسية.

وخلقت عجلة القيادة النحاسية تيارا كهربائيا، من خلال الجزء الداخلي للألمنيوم، الذي دفع السيارة إلى الأمام عند قيام فأر مدرب بسحب سلك النحاس الأيسر أو الأوسط أو الأيمن، بمخلبه.

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وساعدت المكافآت المستمرة على تعلم الفئران بمجرد اعتيادها على الفكرة، حيث وضع فريق البحث طعاما في مواقع مختلفة من الصندوق، لذا كان على الفئران قيادة السيارة وجمعها.

وتؤثر البيئة على سرعة تعلم الفئران، حيث أن الفئران المتواجدة في بيئة أكثر تعقيدا، قادرة على التعلم بشكل أسرع.

وكشفت التجربة المثيرة أن للفئران قدرة أكبر على تعلم مهارات جديدة، ويمكن لذلك أن يفيد في إجراء المزيد من التجارب حول أمراض الدماغ البشري.