ماذا علقت إليسا على كلمة سعد الحريري؟

نشرت الفنانة اللبنانية إليسا، عبر حسابها الرسمي في تويتر، تعقيبا على كلمة رئيس الوزراء سعد الحريري حول الورقة الاقتصادية المقترحة للخروج من الأزمة.

وعبرت إليسا عن إعجابها بصدق الحريري في كلامه، حيث قالت "أحببت كثيرا صدق الرئيس الحريري بكلامه وبالورقة الاقتصادية".

وأضافت الفنانة اللبنانية: "إنما المشكلة أن هذه السلطة الفاسدة ما بحياتها رح تعمل هذه الإنجازات بالطقم الحالي". وقالت: "لو كانوا قادرين لنفذوها منذ زمن، ونريد حكومة مستقلة يكون فيها أصحاب الاختصاص هم المسؤولون فيها عن الإنقاذ".

وقال رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، إنه تم الاتفاق على الإجراءات المطلوبة وعلى موازنة 2020، مشددا على أن ورقة الإصلاحات تمثل انقلابا اقتصاديا في لبنان. بحسب "سبوتنيك".

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وأعلن الحريري، في مؤتمر صحفي أمس الاثنين، الموافقة على الورقة الاقتصادية، التي تقدم بها وتتضمن إلغاء وزارة الإعلام، وخفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة 50 بالمئة.

وتتضمن الورقة الاقتصادية اكتتاب المصارف بسندات خزينة بقيمة تصل إلى نحو 5 تريليونات ليرة، بفائدة قدرها نصف في المئة، على أن يتولى مصرف لبنان تأمين نحو 4 تريليونات ليرة لخفض خدمة الدين العام.

ويشهد لبنان منذ خمسة أيام احتجاجات شعبية واسعة ومستمرة، تطالب باستقالة الحكومة، احتجاجات على السياسات الاقتصادية.