شاهد: حقيقة ترحيل انجي خوري من لبنان

تسببت الشابة إنجي خوري، بحالة من الجدل في لبنان والوطن العربي خلال الفترة الماضية، حيث أشعلت مواقع التواصل بمقاطع جريئة ومشكلات وصلت إلى حد المحاكم بينها وبين الفنانة قمر اللبنانية.

وتداول نشطاء مقطع فيديو لـ"خوري" وهي تبكي بحرقة قائلًة: "لأني طيبة وصغيرة ومهبلة وضعيفة انسحبت إقامتي وباقي 20 يومًا وأمشي على بلدي.. وين أروح هناك بقعد في الشارع.. لا عندي بيت ولا عندي أهل هناك ولا عندي حدا".

وتابعت "خوري": "شو بعمل وشو عملت.. لأني رحت اشتكيت وأخذت حقي ولا لأني مو بعرف مين بيكره مين.. العالم المجرمة اللي هيدا بيقتل هيدا مو حدا بيكلمه.. لكن الضعيف اللي مو عنده حدا هو اللى بيتاكل"، ولم يتضح بعد إذا كانت السلطات اللبنانية ستعمد إلى ترحيل خوري.

يشار إلى أن فيديوهات كثيرة انتشرت للشابة خوري على مواقع التواصل الاجتماعي، تعمّدت إظهار جزء كبير من صدرها لإثارة المتابعين، بخلاف واقعة التحرش بها في تظاهرات لبنان، والتي أغرقت مواقع التواصل.