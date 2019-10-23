الكويت: وفاة الطفل عيسى البلوشي تعود إلى الواجهة من جديد

قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار أحمد الياسين بحبس المعلمة المصرية المتهمة بالتسبب بوفاة الطفل الكويتي ⁧‫عيسى البلوشي‬⁩ لمدة سنتين مع الشغل، وقدرت كفالة ألف دينار لوقف النفاذ.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمة إلى المحاكمة بعدما استجوبتها ووجهت إليها تهم: ضرب أفضى إلى موت وسوء معاملة طفل وسبه وسب والدته، ونفت المعلمة التهم الموجهة إليها.

فيما استبعدت النيابة بعد ذلك تهمة ضرب أفضى إلى موت لعدم وجود تحريات أو تقارير طبية تشير لحدوث الوفاة بسبب الضرب.

وسبقت الحادثة شكوى من والدة البلوشي لمنطقة العاصمة الكويت التعليمية من تعرض نجلها للضرب من المعلمة نفسها بمدرسة عمرو بن العاص الابتدائية.

وتضمنت الشكوى بحسب أسرة الطفل، تفصيلا لحالة البلوشي الصحية الذي سبق وأجرى "ثلاث عمليات جراحية بالقلب" وكذلك تفاصيل مشادة بين المعلمة ووالدة الطالب.