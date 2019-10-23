نجوى كرم ونادين ينتقدون الجيش اللبناني

بعد قرار الجيش اللبناني ب فتح جميع الطرق المغلقة، وجه رسالة للمتظاهرين قائلاً: "لا طرقات مقطوعة، ويجب فتحها مهما كلف الأمر"، وأصر المواطنين بعدم إخلاء الساحات وتزايد أعدادهم بكثافة وتصدوا للجيش، ما اضطر للتراجع.

وتفاعلت الفنانة نجوى كرم عبر حسابها ونشرت تغريدة معلقةً: "كل عمرنا مع الجيش.. بس اليوم ما الو حق جيشنا ينزل يعارض النّاس خصوصاً إنّو الشعب راقي ومسالم!! الشعب الو حق ينتفض ضدّ الظلم والجوع!!".

من جهتها علقت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم عبر حسابها الشخصي على التويتر قائلةً:"طيب بدكم تفتحوا الطرقات ؟؟؟ هيك صارت ماشي رح ننزل على ساحة الشهداء كل لبنان!!! لح ينزل !! و ما حدا لح يروح على شغله و لا على جامعته و لح نعطل البلد لحد ما نأخذ حقوقنا ! لح نضل تحت لآخر نفس و ما حدا لح يتزحزح من مطرحه بدي شوف كيف بده يمشي البلد بلا الشعب !

وكانت نجيم من أوائل الفنانين المشاركين في الثورة للبنانية ضد السلطة الحاكمة، وعادت مجدداً إلى ساحة الاعتصام ليل الأحد وشاركت في الاعتصامات التي شهدتها ساحة جل الديب، ونشرت مقاطع فيديو لها وهي تتلو قسم الشهيد جبران تويني.